Achter de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse zat een commando-eenheid bestaande uit 28 personen, onder wie twee Amerikanen met Haïtiaanse wortels en 26 Colombianen. Drie vermeende daders zijn gedood, terwijl acht verdachten nog op de vlucht zijn.

De autoriteiten volgden de vermoedelijke moordenaars woensdag naar een huis in een buitenwijk van hoofdstad Port-au-Prince. Na een vuurgevecht werden 17 verdachten aangehouden, 15 Colombianen en twee Amerikanen.

Politiechef Charles Leon toonde donderdag tijdens een persconferentie Colombiaanse paspoorten, geweren, machetes, walkie-talkies en materialen, waaronder betonscharen en hamers. "Buitenlanders kwamen naar ons land om de president te vermoorden", zei Leon. "Het waren 26 Colombianen, geïdentificeerd door hun paspoort en twee Haïtiaanse Amerikanen."

De Haïtiaanse autoriteiten toonden donderdagavond de verdachten van de moord op president Moïse. De Haïtiaanse autoriteiten toonden donderdagavond de verdachten van de moord op president Moïse. Foto: EPA

Colombia zegt medewerking toe

De Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano zei in een verklaring dat voorlopige informatie erop wees dat de betrokken Colombianen veteranen waren. Hij zei dat Bogota zou meewerken aan het onderzoek. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan met het onderzoek mee te werken, maar kon niet bevestigen of Amerikaanse staatsburgers gearresteerd waren.

De Haïtiaanse ambassadeur in de VS zei eerder dat de daders huurmoordenaars waren die zich voordeden als Amerikaanse agenten van het antidrugsagentschap DEA.

De situatie in de stad is gespannen, ook omdat niet voor iedereen duidelijk is wie er nu aan de macht is. Volgens Helen La Lime, de VN-gezant voor Haïti, leidt premier Claude Joseph het Caribische land tot er verkiezingen worden gehouden.

Staatsgreep mislukt in februari

In Haïti werd in februari een staatsgreep verijdeld. Hierbij zijn 23 vermeende coupplegers gearresteerd, onder wie een hoge rechter en een politiefunctionaris. De coupplegers waren volgens de Haïtiaanse minister van Justitie van plan Moïse te vermoorden en de macht over te nemen.

De Amerikaanse president Joe Biden liet weten geschokt te zijn door de moord op Moïse. De Verenigde Staten zijn van mening dat de voor 26 september geplande presidentsverkiezingen in Haïti moeten doorgaan.