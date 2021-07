Het Europees Parlement stelt in een rapport dat de omstreden Hongaarse anti-lhbti-wet de Europese grondrechten tart. Daarom moet er een zogenoemde inbreukprocedure tegen het land komen, zodat het de Europese regels gaat naleven.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Hongaarse antihomowet

De nieuwe Hongaarse wet verbiedt lhbti-gerelateerde inhoud in lesmateriaal voor scholen of in tv-shows voor minderjarigen. Het Europarlement laat weten dat de maatregel een duidelijke schending is van de EU-waarden, -beginselen en -wetgeving.

In een rapport stellen Europarlementariërs dat de nieuwe Hongaarse wet de Europese grondrechten tart. Volgens hen gaat het "om een opzettelijk en vooropgezet voorbeeld van de geleidelijke afbraak van de grondrechten in Hongarije".

In het Midden-Europese land is het de staat die desinformatie en lhbti-fobie sponsort, waardoor er steeds meer sprake is van politieke censuur. Het gaat om een bredere politieke agenda om de democratie en de rechtsstaat, met inbegrip van de persvrijheid, af te breken, aldus de resolutie.

Europees Parlement heeft ook probleem met wijziging Hongaarse grondwet

Niet alleen de nieuwe Hongaarse wet die informatie voor minderjarigen over lhbti tegengaat, maar ook een wijziging van de Hongaarse grondwet is een probleem. In de grondwet staat nu dat "de moeder een vrouw is en de vader een man", waardoor andere ouderschappen onmogelijk worden gemaakt.

In feite is er ook een verbod op de wettelijke erkenning van transgenders en interseksuelen, zo stelt het rapport. Ook wil het Europarlement blijven opkomen voor de rechten en belangen van het kind. Daarbij moeten tolerantie, acceptatie en diversiteit de leidende principes zijn.

Hongarije moet tot de orde worden geroepen en dat moet door versneld een zogenoemde inbreukprocedure aan te gaan, waarbij de Europese Commissie en andere EU-landen het land aanspreken op de gang van zaken. Ook moeten alle mogelijke instrumenten van het Hof van Justitie worden ingezet, stelt het Europees Parlement.

147 Hongarije uit de Europese Unie zetten? Hierom is dat onmogelijk

Lidstaten moeten desnoods zelf Hongarije aanklagen

Hiertoe behoren maatregelen en sancties zoals financiële kortingen op het land. Mocht de Europese Commissie niet optreden, dan moeten lidstaten zelf een zaak tegen Hongarije aangaan bij het Hof van Justitie en ook een zogeheten statenklacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks, Greens/EFA) is verbolgen over de anti-lhbti-wet van Hongarije. "Wet na wet is Viktor Orbàn bezig met het afpakken en ondermijnen van de rechten van de lhbti-gemeenschap. Deze schandalige schendingen moeten nu eindelijk gestopt worden", zegt Van Sparrentak, die het aangenomen rapport en statement van het parlement volledig onderschrijft. "Vandaag laten we als Europees Parlement zien dat we pal achter de rechten van lhbti's staan."

Verder maken de Europarlementariërs zich ernstig zorgen over Russische toestanden in Hongarije. Ze zijn verontrust over de gelijkenis tussen de Hongaarse wetgeving en de Russische 'lhbti-propagandawet' uit 2013, waarin lhbti-uitingen door de staat verboden zijn. De parlementariërs roepen de Europese Commissie ook op om de financiering van anti-lhbti-campagnes in Europa grondig te onderzoeken. Tot slot maken ze zich zorgen over het coronaherstelplan van Boedapest dat niet zou stroken met de EU-wetgeving.

Demissionair premier Mark Rutte en andere EU-leiders veroordeelden de Hongaarse antihomowet. Rutte daagde de Hongaarse premier Viktor Orbán uit om uit de EU te stappen. Orbán vond dat de Nederlandse kritiek op de omstreden nieuwe Hongaarse antihomowet voortvloeit uit het Nederlandse koloniale verleden.