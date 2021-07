De Spaanse politie heeft donderdag een vierde aanhouding verricht in de zaak rond de gewelddadige dood van een 24-jarige homoseksuele man in A Coruña.

Nadat eerder twee mannen en een vrouw werden aangehouden, is nu nog een man gearresteerd. Spaanse media melden dat ze alle vier tussen de 20 en 25 jaar zijn en elkaar kennen.

De homoseksuele man werd zaterdag aangevallen in een nachtclub. Het viertal zou de man hebben mishandeld vanwege zijn geaardheid, al is nog niet officieel vastgesteld dat het om een haatmisdrijf gaat.

De man was volgens een getuige aan het videobellen met zijn vriend. De groep dacht dat hij hen aan het filmen was. Hij werd daarop uitgescholden en een van de verdachten, die bij de eerste drie aanhoudingen zat, begon op hem in te slaan.

El País meldt dat de vrouw de aanvaller hielp en dat de anderen erbij stonden maar niet ingrepen. De zaak wordt verder onderzocht. De dood van de man zorgde voor grote ophef in Spanje en leidde tot grote protesten in onder meer Barcelona, Madrid en Sevilla.