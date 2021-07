Op een schip in de haven van Dubai heeft woensdagavond brand gewoed nadat een container explodeerde. Die explosie was in de wijde omgeving van de haven te horen en te voelen. Er zijn geen gewonden of doden gevallen, schrijft het persbureau van Dubai op Twitter.

De brand is volgens de autoriteiten inmiddels onder controle.

Op beelden die via sociale media worden gedeeld is een grote vuurbal te zien boven de haven, vlak bij de beroemde Palmeilanden van Dubai.

Het is nog niet bekend hoe de container kon exploderen en wat de schade is aan de haven. Onduidelijk is ook wat er in de container zat. Geruchten op sociale media dat het om een oliecontainer zou gaan, zijn door de autoriteiten weersproken.

De havenautoriteit zegt maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het normale scheepsverkeer geen hinder ondervindt van de brand. De brandweer is nog bezig met nablussen.