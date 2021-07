De Amerikaanse overheid heeft het Verenigd Koninkrijk een aantal garanties gegeven rond een eventuele uitlevering van Julian Assange. Het land hoopt dat de WikiLeaks-oprichter daardoor uitgeleverd mag worden voor het vermeend publiceren van militaire geheime documenten op zijn klokkenluiderswebsite.

Zo zal de vijftigjarige Assange in de Verenigde Staten niet in een zwaarbeveiligde gevangenis worden vastgezet. Ook mag hij na een eventuele veroordeling zijn celstraf in zijn thuisland Australië uitzitten, meldt The Wall Street Journal op basis van het Openbaar Ministerie in Engeland.

Assange zit in afwachting van zijn uitleveringszaak vast in een gevangenis in Londen. In de Verenigde Staten riskeert hij een gevangenisstraf van 175 jaar.

In januari oordeelde een rechter in Londen dat Assange niet hoeft te worden uitgeleverd, omdat gevreesd werd dat Assange zich van het leven zou beroven vanwege het strenge gevangenisregime in de VS. De Amerikanen willen dat oordeel in hoger beroep aanvechten en hopen met deze garanties aan de bezwaren van de rechter tegemoet te komen. Het is niet bekend wanneer de volgende zitting in de uitleveringszaak is gepland.

Woensdag riep de verloofde van Assange, Stella Moris, de Amerikaanse regering van president Joe Biden op de zaak te seponeren.

