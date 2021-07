De Haïtiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten meldt dat de mannen die de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in de nacht van dinsdag op woensdag hebben vermoord zich voordeden als Amerikaanse agenten van de antidrugsdienst DEA.

"Het was een goed voorbereide aanval en het waren professionals", zegt ambassadeur Bocchit Edmond. "We hebben een video en we veronderstellen dat ze huurmoordenaars zijn", zegt Edmond, die benadrukt dat de daders geen echte DEA-agenten zijn.

Eerder zei interim-premier Claude Joseph dat de daders waarschijnlijk buitenlanders zijn, die Engels en Spaans spraken. Hij had het over "goedgetrainde en zwaarbewapende" mannen.

Moïse werd in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten. Zijn echtgenote Martine raakte zwaargewond. Ze is in het ziekenhuis opgenomen en wordt naar Miami overgebracht. In Haïti is voor twee weken de noodtoestand uitgeroepen.

De moord leidde wereldwijd tot geschokte reacties. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt mogelijk donderdag bijeen vanwege de gebeurtenissen in Haïti.

Moïse (53) regeerde het arme en corrupte Caraïbische land sinds 2016. Zijn mandaat was echter omstreden en sinds 2018 regeerde hij per decreet. In februari zou een staatsgreep tegen hem zijn verijdeld. Er werden toen 23 vermeende coupplegers gearresteerd, onder wie een hoge rechter en een politiefunctionaris.