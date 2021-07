De Haïtiaanse president Jovenel Moïse (53) is in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in zijn woning in Port-au-Prince, maakte vicepresident Claude Joseph woensdag bekend. Moïse' vrouw Martine is bij de aanval gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

De aanval zou rond 1.00 uur zijn uitgevoerd door een groep gewapende mannen, schrijft BBC.

Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Volgens interim-premier Claude Joseph zou het om buitenlanders gaan die Engels en Spaans spraken. In een verklaring riep hij woensdag de bevolking op tot kalmte. Hij zei dat leger en politie de orde zullen handhaven.

Moïse was sinds 2017 president van het land in de Caribische Zee. Zijn mandaat was echter omstreden en sinds 2018 regeerde hij per decreet. In februari zou een staatsgreep tegen hem zijn verijdeld. Er werden toen 23 vermeende coupplegers gearresteerd, onder wie een hoge rechter en een politiefunctionaris.

In de ruim vier jaar dat hij aan de macht was, versleet Moïse maar liefst zeven premiers. Interim-premier Joseph zou deze week worden vervangen.