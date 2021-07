De Haïtiaanse president Jovenel Moïse (53) is in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in zijn woning in Port-au-Prince, maakte vicepresident Claude Joseph woensdag bekend. Moïse's vrouw Martine is bij de aanval gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

De aanval zou rond 1.00 uur zijn uitgevoerd door een nog onbekende groep gewapende mannen, schrijft BBC.

In een verklaring riep Joseph de bevolking op tot kalmte. Hij zei dat het leger en de politie de orde zullen handhaven.

Moïse was sinds 2017 president van het land in de Caribische Zee. De afgelopen tijd was het onrustig in Haïti vanwege het bewind van Moïse, dat volgens de demonstranten gepaard gaat met corruptie. In februari zouden een moordaanslag op Moïse en een daarop volgende staatsgreep zijn verijdeld, maakte het Haïtiaanse ministerie destijds bekend.