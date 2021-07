Het bevestigde dodental na de instorting van een appartementencomplex in Surfside bij Miami is gestegen tot 32. Van 26 slachtoffers is de identiteit vastgesteld.

Het aantal mogelijk vermisten staat op 113, maar volgens burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County is van slechts 70 mensen bevestigd dat ze in het gebouw waren toen het op 24 juni deels bezweek.

De hoop dat er nog overlevenden worden gevonden is vervlogen. De eerste slachtoffers worden deze dinsdag begraven. Het gaat om een echtpaar met twee dochters van vier en tien jaar.

Reddingswerkers hebben de zoektocht naar slachtoffers maandag hervat. Dat gebeurde na een onderbreking om de instabiele overblijfselen van het complex met hulp van explosieven neer te halen.

Hiervoor werd gekozen omdat een tropische storm het bergingswerk in gevaar bracht. Sinds de onderbreking zijn vijf lichamen geborgen.