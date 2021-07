Het is premier Naftali Bennett en zijn ministers niet gelukt om een wet te verlengen die voorkomt dat Palestijnen uit de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever de Israëlische nationaliteit of een verblijfsvergunning krijgen als ze met een Israëliër trouwen. De nieuwe Israëlische regering heeft hiermee minder dan een maand na het aantreden een eerste grote nederlaag geleden in het parlement.

De wetgeving stamt uit 2003. De regels moesten volgens voorstanders voorkomen dat Palestijnen via een huwelijk de Israëlische nationaliteit bemachtigen en daarna kunnen helpen bij het plegen van aanslagen. Tegenstanders noemen de wetgeving discriminerend.

De regelgeving bracht voor echtparen soms grote praktische problemen met zich mee. Ze konden bijvoorbeeld niet zomaar samenwonen in Israël. Het hoofd van mensenrechtenorganisatie HaMoked, die Palestijnen helpt, zei dat "tienduizenden gezinnen" zijn gedupeerd.

Bennett stuurde aan op verlenging, maar kon geen steun krijgen van een meerderheid van de parlementariërs. Er waren 59 stemmen voor verlenging en 59 tegen. Twee parlementariërs onthielden zich van stemming.

Netanyahu stemde in het verleden voor verlenging maar nu tegen

De uitkomst van de stemming over de burgerschapswet laat zien hoe fragiel de nieuwe coalitie van Bennett is. Die bestaat uit partijen met allerlei politieke kleuren die vooral verenigd zijn in hun afkeer van oud-premier Benjamin Netanyahu.

Bennett had zijn hoop gevestigd op de rechtse oppositie, die wordt geleid door zijn rivaal Netanyahu. Die liet de wetgeving als premier zelf nog verlengen, maar stemde dit keer tegen. Hij ziet de nieuwe regering als een gevaar voor de Israëlische veiligheid en zei dat Bennett zijn eigen politieke problemen maar moet oplossen.