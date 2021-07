Een passagiersvliegtuig met 28 mensen aan boord is dinsdag neergestort in zee bij het Oost-Russische schiereiland Kamtsjatka. Nooddiensten hebben het toestel gelokaliseerd, meldt het Russische persbureau RIA.

De Antonov An-26 heeft 22 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord. Het toestel was op weg van de stad Petropavlovsk-Kamchatsky naar Palana toen het op zo'n 10 kilometer voor de luchthaven van de radar verdween.

Hulpdiensten begonnen kort na de verdwijning van het toestel met een zoek- en reddingsactie. Twee helikopters en een vliegtuig speurden de vliegroute af om het toestel te vinden. Er gaan schepen naar de plek waar het vliegtuig is neergestort.

Het is niet bekend of er mensen zijn die het vliegongeluk overleefd hebben. Onder anderen het hoofd van de lokale overheid van Palana is aan boord van het toestel.

Het vliegtuig is van de kleine luchtvaartmaatschappij Kamchatka Aviation Enterprise. Het toestel is sinds 1982 in gebruik, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De directeur van het bedrijf zei in gesprek met persbureau Interfax dat het toestel technisch in orde was.

In 2012 vloog een Antonov An-28 van Kamchatka Aviation Enterprise tegen een berg. Tien van de veertien inzittenden kwamen destijds om het leven. Beide piloten, die stierven bij de crash, bleken alcohol in hun bloed te hebben.