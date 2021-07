Bergingswerkers hebben een van de zwarte dozen van het militaire vliegtuig dat zondag neerstortte op het Filipijnse eiland Jolo gevonden. Bij de crash kwamen in totaal 52 mensen om het leven, onder wie 3 op de grond, en raakten 47 personen gewond.

De 96 inzittenden van het C-130 Hercules-transportvliegtuig van het Filipijnse leger waren onderdeel van een taskforce die terrorisme bestrijdt. Het zuidelijke Jolo is een machtsbasis van de islamitische terreurorganisatie Abu Sayyaf.

De autoriteiten gaan vooralsnog uit van een ongeluk. Generaal Cirilito Sobejana zei dat het vliegtuig volgens ooggetuigen bij de landing stuiterde en slingerde. De piloot probeerde tevergeefs weer op te trekken.

De gevonden zwarte doos bevat de gesprekken in de cockpit en moet volgens de generaal meer duidelijkheid verschaffen over wat er gebeurd is.