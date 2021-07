In meerdere Spaanse steden zijn maandagavond mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen homofobie vanwege de gewelddadige dood van een 24-jarige homoseksuele man. Volgens zijn vrienden werd Samuel Luiz afgelopen zaterdag aangevallen in een nachtclub in Galicië vanwege zijn geaardheid.

Honderden mensen verzamelden zich maandagavond op het Sol-plein in de Spaanse hoofdstad om hun medeleven te betuigen aan de vrienden en familie van het slachtoffer. Ook in Barcelona, Sevilla en verschillende steden in Galicië werd gedemonstreerd.

Luiz werd aangevallen in de stad A Coruña in het noordwesten van Spanje toen hij aan het videobellen was met een vriend. Meerdere jongeren vielen hem vervolgens aan, omdat ze mogelijk dachten dat hij hen aan het filmen was.

Tijdens de aanval werd hij uitgescholden voor zijn seksuele geaardheid, vertelde één van Luiz' vrienden tegen de Spaanse krant El Mundo. De twintiger overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Verschillende politici, onder wie de staatssecretaris van Sociale Rechten en de linkse partij Podemos, schreven op Twitter dat de dood van Luiz een haatmisdaad was.

De politie doet onderzoek naar de moord en heeft nog niet bevestigd dat de dood van Luiz een haatmisdaad was. Een woordvoerder van A Coruña vraagt mensen om terughoudendheid terwijl het onderzoek nog loopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Een van de organisatoren van de protesten zegt dat de Spaanse lhbti-gemeenschap nog altijd veel te maken krijgt met geweld, agressie en misbruik. De officiële statistieken zouden slechts een fractie van het probleem tonen, omdat veel incidenten niet worden gemeld.