De elfjarige Laurent Simons, ook wel 'wonderkind' genoemd, heeft zijn bachelor Fysica aan de Universiteit Antwerpen summa cum laude gehaald. Dat betekent met ongeveer een negen gemiddeld. Hoewel de studie normaal gesproken drie jaar duurt, rondde Simons deze in één jaar af.

De Belgisch-Nederlandse Simons behaalde eerder in anderhalf jaar zijn gymnasiumdiploma op het Sint-Jozef Humaniora in Brugge, toen hij acht jaar was.

Nu hij zijn bachelor behaald heeft, wil hij verder met de master Fysica aan de Vlaamse universiteit. "Ik heb al een paar vakken afgerond", vertelt Simons, die zijn doel helder voor ogen heeft. "Ik wil uiteindelijk zoveel mogelijk delen van het lichaam kunnen vervangen door nagemaakte organen."

Hoelang hij over zijn master gaat doen, weet hij niet. "Maar daar doe ik het ook niet voor. Ik doe het om mijn doel te bereiken", zegt hij.

Simons kwam twee jaar geleden ook in het nieuws vanwege een vertrouwensbreuk met de TU Eindhoven. Hier volgde Simons de bachelor Electrical Engineering.

Zijn ouders wilden graag dat de jongen zijn bacheloropleiding voltooide voor zijn tiende verjaardag. Daar ging de TU Eindhoven niet mee akkoord, waarna zijn ouders de jongen van de universiteit haalden.