In veel landen in Zuidoost-Azië loopt het aantal besmettingen en coronagerelateerde sterfgevallen snel op, onder meer vanwege de besmettelijkere deltavariant van het coronavirus. Dat is opvallend, aangezien landen in die regio vorig jaar werden geprezen vanwege hun succesvolle bestrijding van het virus. Waar is het misgegaan in Zuidoost-Azië?

Het toonaangevende tijdschrift Foreign Affairs omschreef de virusaanpak in Zuidoost-Azië afgelopen september nog als een "succesverhaal". Ondanks de aanwezigheid van een omvangrijke maakindustrie, waar veel mensen dicht op elkaar en lang niet altijd onder ideale omstandigheden hun werk verrichten, bleef het coronavirus ogenschijnlijk onder controle. Landen als China, Thailand, Taiwan en Vietnam zouden lessen hebben getrokken uit de SARS-uitbraak tussen 2002 en 2004.

Waarom het juist nu misgaat, is niet helemaal zeker. Het vermoeden is dat de combinatie van de deltavariant met een economie die draait op fabrieken zonder effectieve coronamaatregelen een ongelukkige is.

Myanmar heeft zondag 2.318 besmettingen geregistreerd. Nog niet eerder noteerde het Aziatische land zo veel besmettingen in 24 uur. Ook de 35 coronagerelateerde sterfgevallen die Myanmar zondag registreerde, betekenen een record. Bovendien ligt het aandeel positieve tests met 22 procent hoger dan tijdens de vorige coronapiek, die het land eind vorig jaar doormaakte.

De gezondheidsautoriteiten in Thailand stellen dat de deltavariant vanuit Myanmar hun land heeft bereikt. De alphavariant is daar vooralsnog dominant, maar de deltavariant rukt op. In de hoofdstad Bangkok heeft die variant inmiddels een aandeel van 70 procent in het aantal nieuwe besmettingen.

Weinig lichtpuntjes

Indonesië heeft zondag 555 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het land noteerde niet eerder zo veel gevallen op één dag, aldus The Guardian. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen in Indonesië is hiermee de 60.000 gepasseerd. Indonesië noteerde zondag 27.913 besmettingen, meldt The Jakarta Post. Daarmee zet het land een trend door waarin de afgelopen weken het aantal besmettingen steeds nieuwe recordwaarden bereikte.

In Vietnam heeft men te maken met de vierde golf, waardoor in juni de coronamaatregelen aangescherpt moesten worden. In Maleisië is het aantal coronagerelateerde sterfgevallen de afgelopen twee maanden ruim verdrievoudigd tot bijna 5.400. Het afgelopen etmaal zijn 6.658 nieuwe besmettingen geregistreerd, zo meldde de BBC eerder op maandag.

In Taiwan is de situatie weliswaar verbeterd, maar worden er als gevolg van de deltavariant wel steeds vaker besmettingsclusters ontdekt.

'Deltavariant legt ongelijkheid bloot'

Volgens J. Stephen Morrison, directeur van het Global Health Policy Center van de denktank Center for Strategic and International Studies, plukken landen in de regio de wrange vruchten van het te laat inkopen van voldoende vaccins, zei hij eerder deze maand in gesprek met CNN.

Daar kwam de regio tot een aantal weken geleden nog mee weg, totdat de besmettelijke deltavariant opdook. Nu zijn het de talrijke fabrieken die voor problemen zorgen, want daar worden veel besmettingsclusters ontdekt.

Volgens Morrison legt de deltavariant de effecten van economische ongelijkheid bloot. In het welvarende Singapore, waar de economie op financiële dienstverlening drijft, is 37,5 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Tegelijkertijd zijn in de fabrieken in Thailand veel arbeidsmigranten uit Myanmar onder slechte omstandigheden aan het werk. In Myanmar heeft slechts 2,8 procent van de bevolking twee prikken ontvangen, in Thailand zo'n 4,1 procent.

Nu is de vaccinatiegraad op meer plekken in Zuidoost-Azië minder dan 10 procent, maar landen als Taiwan, Vietnam en Thailand zouden in staat moeten zijn om hun vaccinatieprogramma op orde te krijgen, zegt Morrison. Het is de vraag of die verwachting voor andere landen ook reëel is.