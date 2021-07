Het dodental door de instorting van een appartementencomplex in Miami is opgelopen naar 24. Reddingswerkers hebben zaterdag nog twee doden onder het puin vandaan gehaald.

Vrijdag werden vier lichamen geborgen. Het aantal vermisten staat nu op 124. Gouverneur Ron DeSantis van de Amerikaanse staat Florida wil de resten van het pand slopen voordat orkaan Elsa, waarschijnlijk op dinsdag, in Zuid-Florida aankomt.

"Als het gebouw wordt afgebroken, zal dit onze reddingswerkers beschermen omdat we niet weten wanneer het kan omvallen. En natuurlijk, met deze windstoten, zou dat anders een heel ernstig gevaar kunnen opleveren", aldus DeSantis tijdens een persconferentie. "Het is onze missie dit zo snel mogelijk uit te voeren."

De kosten voor de werkzaamheden worden door de staat vergoed. De gouverneur zei dat experts hem hebben gezegd dat de sloop binnen 36 uur kan worden uitgevoerd en daarmee tot "minimale werkonderbrekingen" voor de reddingswerkers zal leiden. Hij gaf geen specifieke datum waarop de restanten platgaan.

Nadat DeSantis had gesproken, zei de burgemeester van Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, dat het contract was getekend om te beginnen met de sloop.

Zoektocht stilgelegd uit vrees voor verdere instorting

De zoektocht in de puinhopen was donderdag tijdelijk stilgelegd uit vrees voor het instorten van het overgebleven deel van het twaalf verdiepingen tellende pand. Vanaf vrijdag werd het werk echter hervat.

Orkaan Elsa is onderweg naar Zuid-Florida en komt waarschijnlijk dinsdag als tropische storm aan land. Reddingswerkers proberen voor die tijd zo ver mogelijk te komen. De kans is klein dat ze overlevenden vinden. Behalve vlak na het instorten van het gebouw vorige week is niemand levend onder het puin gevonden.

In Miami Beach is vrijdag een tweede woongebouw, met 156 appartementen, uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd. Volgens de autoriteiten is daartoe besloten nadat ingenieurs problemen met de betonnen constructie en de bedrading hadden ontdekt.