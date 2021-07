In de Japanse regio Shizuoka, op zo'n 90 kilometer van Tokio, heeft een aardverschuiving na dagen van hevige regenval een onbekend aantal huizen verzwolgen en verwoest. Volgens plaatselijke bronnen zijn zaterdag zeker twee doden gevallen en een kleine twintig mensen vermist geraakt.

De doden werden gevonden in de haven van de stad Atami. Da autoriteiten denken dat de lichamen zijn meegevoerd met de modderstroom.

Televisiebeelden toonden een modderstroom die sommige gebouwen wegvaagde en andere begroef in Atami. Op de beelden is ook te zien dat mensen en hulpdiensten wegrenden toen de modderstroom over een heuvelweg naar beneden kwam.

"De toestand van negentien mensen is onbekend", vertelde een met rampenbestrijding belaste ambtenaar van de prefectuur Shizuoka na de aardverschuiving. De lokale overheid heeft militaire hulp gevraagd voor een reddingsmissie. Verschillende huizen zijn weggevaagd en tweehonderd huizen in het gebied kwamen zonder stroom te zitten, voegde hij eraan toe.

Het grootste deel van Japan bevindt zich momenteel in het regenseizoen. Dat veroorzaakt vaak overstromingen en aardverschuivingen waardoor mensen moeten vluchten uit hun huizen.

In de 48 uur voor zaterdag middernacht viel er 313 millimeter regen in Atami. Dat is veel meer dan het maandelijkse gemiddelde van 242,5 millimeter in heel juli, aldus de Japanse publieke omroep NHK.

De supersnelle Shinkansen-treindienst tussen Tokio en Osaka reed tijdelijk niet als gevolg van de hevige regen. Ook andere lokale treinen in de getroffen gebieden werden stilgelegd volgens de websites van de spoorwegmaatschappijen.