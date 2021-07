De Canadese regering is voorbereidingen aan het treffen om militaire vliegtuigen en andere hulp te sturen om dorpen te evacueren en meer dan honderd bosbranden te bestrijden in het westen van Canada, meldt de regering vrijdag. Die branden worden aangewakkerd door de recordbrekende hittegolf die het land al een week teistert.

Volgens brandweerfunctionarissen waren er minstens 143 branden actief in Brits-Columbia, waarvan 77 in de afgelopen twee dagen. De meeste branden werden veroorzaakt door menselijk toedoen of blikseminslagen.

Premier Justin Trudeau zei vrijdag een speciale groep in het leven te roepen die bekijkt wat nodig is in de provincie. Ook vertelde hij te hebben gesproken met de premier van Brits-Columbia, lokale burgemeesters en inheemse leiders in bedreigde gemeenschappen.

"We zullen er zijn om te helpen", aldus Trudeau tijdens een persconferentie. Die hulp bestaat uit militaire helikopters en mogelijk Hercules-transportvliegtuigen, zei minister van Defensie Harjit Sajjan eerder tegen de publieke omroep CBC. "De Canadese strijdkrachten staan ​​klaar om de inwoners te ondersteunen", zei hij op Twitter.

Ongeveer duizend mensen zijn inmiddels gevlucht voor de bosbranden in de Canadese provincie. De autoriteiten zeggen op zoek te zijn naar vele vermisten. Er zijn dodelijke slachtoffers gemeld, maar een officiële bevestiging van hoeveel mensen zijn omgekomen ontbreekt nog.

In Amerikaanse en Canadese staten langs de westkust was het de afgelopen dagen extreem heet. Lytton, dat 260 kilometer ten noorden van Vancouver ligt, spande dinsdag met 49,6 graden de kroon. Dat is de hoogste temperatuur ooit in Canada gemeten.

Het dorp met pakweg 350 inwoners werd een dag later verwoest door brand. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen, is nog onduidelijk. In de regio Vancouver zijn meer dan honderd mensen overleden door de hitte. Het gaat hierbij vooral om ouderen.