Kort na de nederlaag van België tegen Italië in de kwartfinales van het EK was het vrijdagavond onrustig in het centrum van Brussel, schrijven Belgische media als HLN. Een groep relschoppers bekogelde de politie en plunderde ten minste één winkel. Eén persoon werd aangehouden.

"Om elf uur moesten we ingrijpen aan de Beurs toen een groep een persoon met een Italiaanse vlag aanviel. Daarop keerde de groep zich tegen te politie", aldus een woordvoerder van de Brusselse politie tegen HLN.

De relschoppers gooiden daarna met flessen, rookbommen en elektrische steps naar de agenten. Ook werden ruiten van winkels vernield. Op beelden op sociale media is te zien dat onder meer een winkel van sportmerk Nike is geplunderd.

De politie zette het waterkanon en traangas in om de groep uiteen te drijven. Volgens de woordvoerder keerde de rust rond 0.30 uur terug in de Belgische hoofdstad.

Italië won vrijdagavond in München met 2-1 dankzij doelpunten van Nicolò Barella en Lorenzo Insigne. Voor de 'Rode Duivels' kwam daarmee een einde aan het EK.