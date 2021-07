Het dodental door de instorting van een appartementencomplex in Miami is opgelopen naar twintig. Vrijdag zijn nog eens twee doden onder het puin vandaan gehaald, onder wie de zevenjarige dochter van een lokale brandweerman. Het aantal vermisten werd naar beneden bijgesteld.

Meerdere namen zouden dubbel op de opsporingslijst hebben gestaan - zowel in het Hebreeuws en het Engels - en hulpverleners hebben bewoners ontdekt waarvan eerder nog niet duidelijk was of zij in het pand aanwezig waren.

Er worden nu nog 128 personen vermist. Dat waren er één dag eerder nog 145. Vooralsnog zijn geen overlevenden onder het puin vandaan gehaald.

Donderdag was het werk rondom het ingestorte appartementencomplex tijdelijk stilgelegd. Orkaan Elsa is onderweg naar Zuid-Florida en komt waarschijnlijk dinsdag als tropische storm van land. Reddingswerkers proberen voor die tijd zo ver mogelijk te komen.

De Amerikaanse regering gaat een onderzoek instellen naar hoe de flat kon instorten, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Hoe de flat kon instorten is nog niet duidelijk. Een ingenieur zou drie jaar geleden al aan de bel hebben getrokken over grote structurele schade aan het gebouw van twaalf verdiepingen. Binnenkort zouden werkzaamheden beginnen aan het complex van veertig jaar oud.