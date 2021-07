De deltavariant van het coronavirus, voorheen de Indiase variant genoemd, zal spoedig de meest voorkomende variant in Nederland zijn. Ook elders in de wereld rukt de variant op, onder meer in bij Nederlanders populaire vakantielanden. Waar maakt men zich zorgen?

Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO is de deltavariant in 92 landen wereldwijd geregistreerd. De deltavariant is 40 tot 60 procent besmettelijker dan de nu dominante alfavariant (ook wel de Britse variant) van het coronavirus, vertelde infectieziektenepidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc eerder deze week aan NU.nl.

Daar kunnen ze in een toenemend aantal Europese landen over meepraten. Volgens Lothar Wieler, het hoofd van het Robert Koch-Insti­tut (RKI), heeft de deltavariant een aandeel van 50 procent in het aantal nieuwe besmettingen. Het RKI is de Duitse evenknie van het RIVM. In Frankrijk ligt dat percentage volgens gezondheidsminister Olivier Véran op 20. Ook in België zou dat inmiddels het geval zijn.

Kanttekening is dat het bij dergelijke percentages niet altijd duidelijk is of het om een verwachting of een meting gaat. Metingen komen in Nederland met een vertraging van twee weken binnen. Daarmee is geschat dat de deltavariant een aandeel van 9,5 procent heeft. De verwachting van het RIVM is echter dat de deltavariant nu al voor 50 procent van de besmettingen zorgt.

Ook op regionaal niveau liggen de percentages hier en daar nog hoger. In de Portugese hoofdstad Lissabon en de directe omgeving heeft de deltavariant een aandeel van 70 procent in het aantal nieuwe besmettingen. In de Algarve ligt het reproductiegetal inmiddels op 1,34.

Dit getal, ook wel R-waarde genoemd, is belangrijk om te bepalen of het coronavirus aan een opmars bezig is of juist niet. Is de R-waarde 1, dan steekt iedere besmette persoon gemiddeld één ander aan. Zit de R-waarde boven de 1, dan neemt het aantal nieuwe besmettingen toe en laait de uitbraak juist op.

Indonesië en Zuid-Afrika in Russische slipstream

In een aantal regio's in Spanje, waaronder Catalonië, is de verwachting dat de deltavariant deze maand de dominante variant zal worden. In Griekenland zal dat waarschijnlijk halverwege augustus het geval zijn. De Europese gezondheidsdienst ECDC verwacht dat de deltavariant rond dat moment een aandeel van 90 procent in het aantal nieuwe besmettingen in de EU zal hebben.

In het Verenigd Koninkrijk heeft men al met deze situatie te maken. In de afgelopen week werden er 146.360 positief geteste Britten geteld, een toename van bijna 72 procent ten opzichte van de week ervoor.

In Rusland zijn in het afgelopen etmaal 679 doden door COVID-19 geregistreerd, zo is vrijdag bekendgemaakt. Dat is het grootste aantal op één dag sinds het begin van de pandemie. In het land, waar de deltavariant net als in het Verenigd Koninkrijk een aandeel van 90 procent heeft, lag het weekgemiddelde wekenlang rond de 8.500 nieuwe besmettingen. Op donderdag lag het weekgemiddelde op bijna 21.000 nieuwe gevallen, een niveau waar men ook in Indonesië mee te kampen heeft en dat Zuid-Afrika binnenkort zal aantikken.

Volgens het Internationale Rode Kruis staat Indonesië "aan de rand van een catastrofe". Jan Gelfand, het hoofd van hulporganisatie in het land, luidt de noodklok. "Landen zoals Indonesië moeten veel bredere toegang krijgen tot vaccins, zodat tienduizenden sterfgevallen extra voorkomen kunnen worden."

Situatie in Nederland In Nederland is het aandeel van de deltavariant zo'n 10 procent.

Wanneer de opkomst van de variant voor problemen kan gaan zorgen, is onduidelijk.

Het RIVM zei dinsdag een relatief rustige zomer te verwachten, vanwege het kleine aantal besmettingen op dit moment.

Ruim 40 procent van de mensen die afgelopen week in Amsterdam positief testten op het coronavirus, had de deltavariant.

Grote uitbraak op Afrikaanse continent

Op het Afrikaanse continent verdubbelt het aantal nieuwe besmettingen als gevolg van de deltavariant iedere drie weken, aldus de WHO deze week. "De snelheid en omvang van de derde golf is ongekend", zei Matshidiso Moeti, bij de WHO verantwoordelijk voor Afrika.

In Australië loopt het aantal nieuwe besmettingen weliswaar nauwelijks op, maar toch hebben inmiddels zeven steden nieuwe lockdowns aangekondigd, waaronder Sydney en Perth. Ruim twaalf miljoen mensen, ongeveer de helft van het totale aantal inwoners van het land, worden door de maatregel getroffen.

In India, waar de deltavariant voor het eerst ontdekt werd, buigt men zich ondertussen over de deltaplusvariant, een mutatie van de 'gewone' deltavariant. Deze variant is inmiddels ook geregistreerd in onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Rusland, Polen en Portugal.