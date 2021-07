De Amerikaanse scoutingorganisatie Boy Scouts zegt een financiële schikking te zijn overeengekomen met tienduizenden Amerikanen die zeggen in hun jeugd slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Het schadebedrag komt neer op 850 miljoen dollar, dat omgerekend ruim 715 miljoen euro is.

Volgens de organisatie heeft het voorstel de goedkeuring van zo'n 60.000 misbruikslachtoffers. Groepen die de slachtoffers bijstaan, delen in een gezamenlijk verklaring mee dat uiteindelijk de rechter goedkeuring voor de schikking moet geven, maar dat onder een groot aantal eisers consensus is over dit voorstel.

Boy Scouts vroeg vorig jaar februari faillissementsbescherming aan, nadat de organisatie werd overspoeld door claims van misbruikslachtoffers.

Uit een inventarisatie die in april 2019 werd gepubliceerd, waren naar schatting twaalfduizend leden de afgelopen ruim zeventig jaar slachtoffer van misbruik binnen de Boy Scouts. Zij zouden niet alleen zijn betast door leiders van de scouts, maar ook gedwongen zijn tot orale en anale seks.

Als gevolg van dit rapport zijn de afgelopen jaren duizenden claims ingediend door slachtoffers uit bijna alle staten van de Verenigde Staten. Dat gebeurde nadat meerdere staten juridische hobbels hadden weggenomen die mensen ervan weerhielden aanklachten in te dienen voor misbruikzaken die tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden.

Boy Scouts of America werd opgericht in 1910 en is met afstand de belangrijkste scoutingbeweging van de Verenigde Staten, met 2,2 miljoen leden van 5 tot 21 jaar. Het seksueel misbruik onder Amerikaanse padvinders kwam voor het eerst aan het licht in 2012, toen de krant Los Angeles Times interne documenten van de organisatie publiceerde waarin decennia van misstanden werden beschreven.