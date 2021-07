De Griekse politie heeft donderdag in Athene een kopstuk van de Griekse neonazipartij Gouden Dageraad aangehouden. Christos Pappas was op de vlucht sinds hij en tientallen leden van Gouden Dageraad in oktober celstraffen kregen opgelegd. Pappas kreeg toen dertien jaar cel, maar verdween een dag na het vonnis van de radar.

De 59-jarige oud-politicus werd donderdag opgepakt in een appartementencomplex, waar hij woonde onder een valse naam. Ook de 52-jarige vrouw die hem onderdak verschafte is opgepakt. Ze moeten beide vrijdag voor de rechter verschijnen.

Bijna zestig leden werden vorig jaar veroordeeld in het monsterproces, onder wie partijleider Nikolaos Michaloliakos en Europarlementariër Ioannis Lagos, die in april werd opgepakt nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven.

De beschuldigingen liepen uiteen van het leiden van een criminele organisatie tot moord en illegaal wapenbezit. Pappas was het laatste prominente lid van Gouden Dageraad dat nog uit handen van justitie wist te blijven.

Gouden Dageraad was in 2015 nog de derde partij van Griekenland, maar werd vorig jaar door de rechter bestempeld als criminele organisatie.