Turkije doet niet meer mee. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in maart. Hij wil zich niet meer houden aan een overeenkomst waarin staat dat geweld tegen vrouwen moet worden aangepakt. Sinds vandaag (1 juli) is dat officieel.

De afspraak waar het om gaat, heet het Verdrag van Istanboel Hierin staat dat een land huiselijk geweld streng aanpakt. Net als geweld tegen vrouwen en meisjes.

Slachtoffers moeten worden beschermd, en daders veroordeeld.

Deze afspraak is tien jaar geleden bedacht door de Raad van Europa (zie onderaan).

Dat gebeurde in de Turkse stad Istanboel. Daarom heet het het verdrag ook zo.

Meer dan veertig landen in Europa hebben hun handtekening onder de afspraak gezet.

Nederland ook.

Turkije doet niet meer mee vanwege tradities

In maart zei president Erdogan dus dat Turkije daarmee ging stoppen. De regering denkt bijvoorbeeld dat meer vrouwen van hun man zullen gaan scheiden door het verdrag.

Een andere reden is dat andere groepen zoals homo's en transgender personen ook gelijke rechten zullen willen als vrouwen eerlijker behandeld worden (net zoals mannen). En dat past volgens de regering niet bij de tradities van het land.

Erdogan zegt vrouwenrechten nog steeds belangrijk te vinden. Maar ze werken er in Turkije liever op hun eigen manier aan. Een manier die past bij de normen en waarden van het land.

Veel kritiek en protesten

Het besluit van Erdogan kreeg veel kritiek. Ook van Turken zelf. Tot aan deze week waren er protesten in het land. Er is namelijk veel geweld tegen vrouwen in Turkije. Niet alleen nu, maar al langer.

Turkije houdt hier geen officiële cijfers over bij. Maar volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgen 38 van elke 100 Turkse vrouwen ooit te maken met geweld door een partner. In heel Europa is dat een stuk minder: ongeveer 25 op de 100 vrouwen.

Vorig jaar zijn er in Turkije zo'n 300 vrouwen vermoord. Het jaar daarvoor bijna 500. Nu Turkije uit het verdrag is gestapt, zijn mensen bang dat dit cijfer alleen maar hoger zal worden.

Turkse vrouwen demonstreerden al meerdere keren tegen de verandering. Foto: EPA

Wat verandert er nu voor vrouwen in Turkije?

Wat er zonder het verdrag precies verandert, is lastig te zeggen. Goed voor vrouwen is het in elk geval niet. "Vrouwenrechten liggen vast in de wet. Turkse vrouwen kunnen bijvoorbeeld nog steeds naar de politie stappen om aangifte te doen", legt journalist Nick Augusteijn uit. Hij werkt vanuit Turkije voor NU.nl.

"Het Verdrag van Istanboel was echt iets wat ervoor zorgde dat er beter op de rechten van de vrouw werd gelet. Het was een belangrijke stok achter de deur. Dit signaal van president Erdogan is een stap terug. Zeker omdat hij heel machtig is."

"Betekent het dat een agent straks bij de aangifte zal zeggen dat het allemaal wel meevalt? En dat ze er thuis nog maar eens goed met elkaar over moeten gaan praten, omdat Erdogan heeft gezegd dat familiebanden zo belangrijk zijn? Nou, dat is niet ondenkbaar", zegt Augusteijn.

Wat is de Raad van Europa? Het Verdrag van Istanboel is een voorbeeld van een afspraak van de Raad van Europa.

Alle landen in Europa (inclusief Turkije en Rusland) zijn lid van deze groep.

Een van de dingen waar de Raad op let, zijn de mensenrechten in landen.

De Raad zorgt ervoor dat hier goede afspraken over worden gemaakt.

