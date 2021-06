De Amerikaanse oud-politicus en zakenman Donald Rumsfeld is op 88-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt. Rumsfeld was van 1975 tot 1977 minister van Defensie onder oud-president Gerald Ford. Tussen 2001 en 2006 bekleedde hij deze functie opnieuw, dit keer onder oud-president George W. Bush.

"Tot onze diepe bedroefdheid delen we het nieuws van het overlijden van Donald Rumsfeld, een Amerikaans staatsman en toegewijde echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader", aldus een familieverklaring. Rumsfeld overleed omringd door zijn familieleden "in zijn geliefde Taos", een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico.

Onder Bush was Rumsfeld een van de architecten van de Amerikaanse inval in Afghanistan en Irak. Vanwege de moeizame strijd, verwerd Rumsfeld de verpersoonlijking van het falende Irak-beleid. Gedurende zijn tweede termijn als minister van Defensie lag hij daardoor geregeld onder vuur. Rumsfeld ging daarbij enkele keren door het stof in een poging Bush buiten schot te houden.

Rumsfeld werd ook verantwoordelijk gehouden voor zijn bijdrage aan de martelingen in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis nabij de Irakese hoofdstad Bagdad, omdat hij toestemming gaf voor het gebruik van agressieve ondervragingstechnieken. Deze handelswijze zou een directe oorzaak zijn geweest van het misbruiken van gevangenen in de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay.

Onder Bush bood Rumsfeld twee keer zijn ontslag aan, maar de president accepteerde dit niet. Pas in 2006 verliet Rumsfeld om andere redenen zijn ministerspost. Hij werd opgevolgd door voormalig CIA-directeur Robert Gates.

Rumsfeld was jongste én oudste minister van Defensie

Opmerkelijk genoeg was Rumsfeld zowel de jongste als de oudste Amerikaanse minister van Defensie. Voordat Ford hem in 1975 minister maakte, was Rumsfeld onder meer werkzaam als stafchef van het Witte Huis, adviseur van de president, Congreslid in de staat Illinois en vertegenwoordigde hij de Verenigde Staten bij de NAVO.

Na 1976 ging Rumsfeld een tijdje terug het bedrijfsleven in. Zo was hij een tijd president van een farmaceutisch bedrijf, directeur van een fabriek van elektronische instrumenten en voorzitter van een biofarmaceutisch bedrijf.

Volgens Rumsfelds familie zal de geschiedenis hem herinneren "om zijn buitengewone prestaties gedurende zes decennia in dienst van de Staat". Wie hem het beste kende zal Rumsfeld echter vooral herinneren om zijn "onvoorwaardelijke liefde voor zijn vrouw Joyce, zijn familie en vrienden", maar ook om zijn toewijding die hij had voor zijn land, aldus de nabestaanden.