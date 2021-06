Een Canadese minderheidsgroepering heeft 182 anonieme graven ontdekt bij een voormalig internaat in de provincie Brits-Columbia, bericht onder meer CBC News woensdag. Volgens de groepering zouden in de graven menselijke overblijfselen van oorspronkelijke bewoners liggen.

Het zou de derde grote vondst van inheemse massagraven in korte tijd zijn. Eind mei werden al stoffelijke resten van 215 kinderen bij een voormalig internaat nabij Kamloops in dezelfde provincie aangetroffen. Ongeveer een maand later trof de groepering nabij een voormalig internaat in de provincie Saskatchewan 751 anonieme graven aan.

De aangetroffen graven waren ongeveer een meter diep, zegt een vertegenwoordiger van de groep oorspronkelijke bewoners tegen CBC News. De groepering zegt op een later moment met meer informatie over de vondst te komen.

Het voormalige internaat waar de ongemarkeerde graven werden aangetroffen, St. Eugene's Mission School, ligt nabij de Canadese stad Cranbook. Het internaat werd tot in de jaren zeventig door de katholieke kerk gerund. Tegenwoordig huizen een resort en een casino in het gebouw.

De katholieke kerk bestuurde tot het eind van de twintigste eeuw veel Canadese internaten waar kinderen van oorspronkelijke bewoners onder dwang naartoe werden gestuurd. De kinderen moesten zich daar aanpassen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada en werden daarom geïsoleerd van hun familie, taal en cultuur. Het systeem werd in 2015 door een nationale onderzoekscommissie bestempeld als "culturele genocide".