Een 57-jarige Nederlander is vorige week in de Filipijnse badplaats Puerto Galera gearresteerd wegens mensenhandel en kindermisbruik. Dit heeft de Filipijnse politie woensdag bekendgemaakt. Bij zijn aanhouding trof de politie in zijn hotelkamer drie meisjes van tien, dertien en veertien jaar oud aan.

Puerto Galera, circa 130 kilometer ten zuiden van hoofdstad Manilla, is geliefd bij zogenoemde sekstoeristen en is een centrum van kinderprostitutie.

De politie kwam de Nederlander op het spoor na een tip dat hij in het gezelschap van minderjarigen had ingecheckt in een hotel. Ook zou hij zich verdacht hebben gedragen.

De man vertelde de politie dat de meisjes zijn nichtjes waren. Bij controle bleek echter dat hun ouders in Maleisië waren en niet wisten dat hun kinderen bij de man waren.