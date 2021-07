Hoewel het coronavirus zich vrij koest houdt momenteel, is geheel onbezorgd vakantievieren er nog niet bij. Sommige landen hebben nog een 'rood' of 'oranje' reisadvies. Vakantievieren wordt daar afgeraden, betekent dat. En ook de landen waarin het nu wel goed gaat, kunnen van kleur veranderen.

Wil jij op de hoogte blijven van de situatie op jouw (favoriete) vakantiebestemming? Abonneer je op één of meer van de landen hieronder.

Zodra het reisadvies van dat land of een regio daarbinnen van kleur verandert, laten we je dat weten via een pushmelding.

Bekijk hieronder naar welke Europese landen jij op vakantie kan gaan volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM. Buiten Europa zijn vrijwel alle landen rood of oranje.