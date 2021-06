In de Canadese provincie Brits-Columbia zijn sinds het begin van de hittegolf op vrijdag meer dan 120 plotselinge sterfgevallen geregistreerd. Dinsdag werd voor de derde opeenvolgende dag het nationale hitterecord gebroken. In de plaats Lytton, waar het record ook zondag en maandag werd gebroken, steeg het kwik tot 49,6 graden.

De meeste sterfgevallen betroffen ouderen en kwetsbare mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Volgens het provinciale pathologisch bureau gaat het om een "ongekende" periode. "Sinds het begin van de hittegolf zien we een significante toename van het aantal doden, waarbij we vermoeden dat de extreme hitte een rol heeft gespeeld", aldus de autoriteiten dinsdag in een verklaring.

De politie van de miljoenenstad Vancouver heeft sinds vrijdag meer dan 65 plotselinge sterfgevallen gemeld. Alleen al op dinsdag moesten agenten naar meer dan twintig sterfgevallen toe. Ook in de nabijgelegen steden Surrey en Burnaby overleden tientallen mensen door de hitte.

"We hebben nog nooit zoiets meegemaakt", zei een woordvoerder van de politie van Vancouver. Vanwege de drukte vraagt hij mensen geduld te hebben als ze moeten wachten op de hulpdiensten en het noodnummer alleen te bellen bij urgente gevallen. De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) vraagt mensen om op naasten te letten en roept ouderen ertoe op voorzorgsmaatregelen te nemen.

Er wordt verwacht dat het dodental nog zal toenemen, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Bovendien blijft de hitte zeker nog tot volgende week aanhouden. Hoewel het gaat afkoelen in Brits-Columbia, worden er hoge temperaturen verwacht in de naastgelegen provincies Alberta en Saskatchewan.

Extreme hitte wordt toegeschreven aan klimaatverandering

Meteorologen wijten de extreme hitte aan een zogenoemde warmtekoepel boven het gebied, een groot hogedrukgebied dat niet beweegt waardoor het ook 's nachts erg heet blijft. Hoe langer zo'n warmtekoepel boven een gebied hangt, des te warmer het wordt.

Er is door wetenschappers inmiddels een onderzoek begonnen naar de rol van klimaatverandering bij deze hitte-extremen, vertelde klimatoloog Michael Mann maandag tegen NU.nl. Maar dat er een link is, staat volgens hem vast. "Het basale verband is behoorlijk simpel. Als je de planeet opwarmt, zul je een toename zien in hitte-extremen."