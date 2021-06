China heeft officieel de strijd tegen de besmettelijke ziekte malaria gewonnen, maakte de gezondheidsorganisatie WHO woensdag bekend. China is het eerste land in de regio ten westen van de Stille Oceaan dat de afgelopen dertig jaar malariavrij is verklaard.

In de jaren veertig rapporteerde China ongeveer 30 miljoen malariagevallen per jaar. Sinds de jaren vijftig hebben tal van overheidsprogramma's het aantal besmettingen naar beneden gebracht.

Het land bewerkstelligde dit onder meer met de verstrekking van preventieve medicijnen in risicogebieden, het verkleinen van broedgebieden voor muggen en grootschalige terbeschikkingstelling van insectenwerende middelen en netten.

Malaria wordt overgedragen door geïnfecteerde Anopheles-muggen. Een parasiet veroorzaakt een infectieziekte die onder meer hoge koorts, hoofdpijn en koude rillingen veroorzaakt. Als malaria niet snel wordt behandeld, kan de ziekte levensbedreigend zijn.

Volgens het laatste World Malaria Report van de WHO leden in 2019 wereldwijd 229 miljoen mensen aan malaria, vergeleken met 228 miljoen in 2018. Het geschatte aantal malariadoden in 2019 was 409.000, tegenover 411.000 sterfgevallen in 2018. Met 94 procent van 's werelds malariagevallen lijdt Afrika het zwaarst onder de ziekte.