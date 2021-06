Ethiopische rebellen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) breiden hun macht in het noorden van het land steeds verder uit, nadat ze een dag eerder al de hoofdstad van de regio Tigray veroverden op de regering.

De rebellen hebben inmiddels ook de macht in handen in het dorpje Shire, op zo'n 140 kilometer ten noordwesten van Mekelle. Eerder werd dat gecontroleerd door troepen uit buurland Eritrea, die inmiddels richting het noorden trekken. Dat zeggen vertegenwoordigers van de Verenigde Naties dinsdag, schrijft de BBC.

De regering kondigde maandag na ruim acht maanden van gevechten eenzijdig een staakt-het-vuren af in Mekelle, maar daarmee is er nog geen eind gekomen aan de strijd in de onrustige regio. Het TPLF zou nu alle "vijanden" willen verdrijven uit Tigray. De groep noemt de wapenstilstand van de regering "een grap".

De zeer goed getrainde militairen van de rebellengroep zouden onder meer van plan zijn om buurland Eritrea binnen te vallen. Het leger van dat land schoot de Ethiopische regeringstroepen de afgelopen maanden te hulp bij de gevechten, ook al werd dit lange tijd ontkend door Ethiopië. Hierdoor kwam het TPLF van twee kanten onder vuur te liggen.

In augustus vorig jaar ontstond er ruzie tussen de regering en het TPLF over verkiezingen. Begin november werd een basis van het federale leger in Mekelle aangevallen, maar Ethiopië kreeg de regiohoofdstad later die maand weer onder controle.

Sinds de gevechten uitbraken zijn al duizenden mensen omgekomen. Door het conflict dreigt volgens de VN voor 350.000 mensen hongersnood. Het merendeel van de 5,5 miljoen inwoners van Tigray heeft voedselhulp nodig.