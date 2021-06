Russische gevechtsvliegtuigen hebben volgens het Nederlandse ministerie van Defensie voor "onveilige situaties" gezorgd bij het marineschip Zr.Ms. Evertsen. Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) noemt het optreden van de Russen "onverantwoord".

De bewapende vliegtuigen vlogen urenlang laag over het schip en voerden schijnaanvallen uit. Ook werd de elektronische apparatuur van het fregat verstoord. Het ministerie spreekt van "intimidatiepraktijken". Het incident vond vorige week donderdag in de Zwarte Zee nabij de Krim plaats.

Nederland zal zijn beklag doen bij de Russische autoriteiten, aldus Bijleveld. "Zr.Ms. Evertsen heeft het volste recht om daar te varen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor dit soort agressieve acties, die bovendien de kansen op ongevallen onnodig vergroten. Nederland zal Rusland hierop aanspreken."

Volgens de commandant van de Evertsen was er geen reden voor het optreden van de Russen. "Zr.Ms. Evertsen voer op open zee in internationale wateren. Er was geen enkele aanleiding tot deze agressieve acties. Desondanks bleven de schijnaanvallen nog enkele uren doorgaan. Het was onverantwoord en onveilig gedrag op zee", aldus kapitein-luitenant-ter-zee George Pastoor.

Russen ook in de clinch met de Britten

Een dag voor het voorval met de Evertsen meldden Russische media dat de Russische Zwarte Zeevloot in samenwerking met de kustwacht de Britse torpedobootjager HMS Defender met waarschuwingsschoten uit Russische wateren bij de Krim had verjaagd. De Britse regering spreekt het verhaal tegen.

Het luchtverdedigings- en commandofregat Evertsen maakt deel uit van een Brits vlootverband dat een bezoek gaat brengen aan het Verre Oosten. De Defender hoort daar ook bij. De schepen oefenden met bondgenoten uit de regio in de Zwarte Zee en bezoeken enkele havens. De Evertsen ligt nu in de Roemeense havenstad Constanta.