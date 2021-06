Lesbische stellen en alleenstaande vrouwen in Frankrijk krijgen vanaf dinsdag toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen. De nieuwe wet werd al in oktober 2019 goedgekeurd door de Assemblée nationale, maar de rechtse partij Les Républicains lag vervolgens dwars door honderden amendementen in te dienen. Later op dinsdag vindt in het parlement de eindstemming plaats, maar die wordt gezien als een formaliteit.

Volgens de huidige Franse wetgeving hebben alleen heteroseksuele paren toegang tot medisch geassisteerde voortplantingsmethoden, zoals in-vitrofertilisatie (ivf). De hervorming zal Frankrijk in lijn brengen met Europese landen als Nederland, België en Spanje.

Die laatste twee buurlanden zijn momenteel de topbestemmingen voor Franse lesbische stellen en alleenstaande vrouwen die medische hulp zoeken om zwanger te worden.

Verder stelt de wet kinderen die zijn verwekt met donorsperma in staat om de identiteit van de donor te leren kennen wanneer ze volwassen zijn. Daarmee zal er een einde komen aan de anonimiteit die donoren in Frankrijk tot nu toe werd gegarandeerd.

Ook staat de wet vrouwen van boven de dertig toe om hun eicellen te bevriezen, een procedure die momenteel alleen beschikbaar is voor vrouwen die een behandeling ondergaan voor aandoeningen die hun vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden, zoals chemotherapie.

De wet zal het draagmoederschap - een praktijk die in Frankrijk nog steeds op grote schaal wordt afgewezen - echter niet legaliseren.