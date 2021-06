Een extreme hittegolf in het westen en midden van Canada heeft voor een ontregeling van het dagelijkse leven gezorgd. Maandag werd de hoogste temperatuur ooit in het land geregistreerd, nadat zondag dit record ook al was gebroken. In Lytton, op zo'n 250 kilometer van Vancouver, werd het 47,5 graden. Op zondag werd het daar al 46,6 graden, meldt Environment Canada.

Het vorige hitterecord in Canada stamde uit 1937, toen was het in de provincie Saskatchewan ruim 45 graden.

Het warme weer zorgt voor een ontregeling van het dagelijkse leven. Scholen en universiteiten hielden maandag de deuren gesloten en ook enkele vaccinatielocaties annuleerden afspraken om drukte te voorkomen. Enkele sporthallen en bibliotheken zijn ingericht als koelcentra.

Voor de provincies Brits-Columbia, Alberta, Yukon, Northwest Territories en Saskatchewan zijn sinds dit weekend hittewaarschuwingen actief. Op de meeste plekken is het ruim 10 tot 15 graden warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar.

"In Vancouver krijg je misschien één dag boven de 30 graden in 3 of 4 jaar tijd, nu is het zeker drie dagen op rij in deze hittegolf", zegt David Philips van het Canadese klimaatinstituut bij CBC. "Het is nu warmer in delen van West-Canada dan het is in Dubai."

Op sommige plekken kon het zondag en maandag door de luchtvochtigheid aanvoelen als 50 graden. In totaal werden op zondag alleen al bijna zestig hitterecords gebroken.

Ook voor de komende dagen worden nieuwe weerrecords verwacht. De hittegolf blijft mogelijk nog tot zeker volgende week aanhouden.

Hogedrukgebied

Naast het westen van Canada hebben ook de Amerikaanse staten Oregon en Washington te maken met de hitte. Dinsdag wordt in Seattle (Washington) een temperatuur van 44 graden verwacht, ruim 4 graden boven het lokale hitterecord.

Meteorologen wijten de extreme hitte aan een zogenoemde warmtekoepel boven het gebied, een groot hogedrukgebied dat niet beweegt en waardoor het ook 's nachts erg heet blijft. Hoe langer zo'n 'warmtekoepel' boven een gebied hangt, des te warmer het wordt.

Er is door wetenschappers inmiddels een onderzoek begonnen naar de rol van klimaatverandering bij deze hitte-extremen, vertelde klimatoloog Michael Mann maandag tegen NU.nl. Maar dat er een link is, staat volgens hem vast. "Het basale verband is behoorlijk simpel. Als je de planeet opwarmt, zul je een toename zien in hitte-extremen."