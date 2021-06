Ethiopische regeringstroepen zijn de controle over de hoofdstad Mekelle van de opstandige regio Tigray kwijtgeraakt aan strijders van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). Kort daarna aanvaarde de Ethiopische regering een staakt-het-vuren. Regeringsfunctionarissen zijn de stad ontvlucht.

Het TPLF heeft laten weten Mekelle nu onder controle te hebben. Maandag trokken de rebellen de stad binnen, waarna getuigen melding maakten van feestvierende mensen in de stad.

De eis van de rebellenbeweging tot een wapenstilstand is met onmiddellijke ingang aanvaard, aldus de regering in Addis Abeba. De rust moet boeren in staat stellen veilig te oogsten en hulpverlening zonder obstakels mogelijk maken. Het oogstseizoen loopt in september af.

Ethiopische strijdkrachten controleerden de hoofdstad van de noordelijke regio sinds eind november. De Ethiopische premier Abiy Ahmed zei destijds dat de tijd van humanitaire hulp en herbouw was aangebroken en de afhandeling van de "kliek" van TPLF een zaak voor de politie zou zijn. Het conflict woedde ondertussen door.

Mekelle, de eigenlijke machtsbasis van het TPLF, ligt ongeveer 500 kilometer ten noorden van de hoofdstad Addis Abeba van federaal Ethiopië. De Tigrayers vormen circa 6 procent van de bevolking, maar domineerden het land 27 jaar lang met hun TPLF, een voormalige guerrillabeweging die in 1991 de communistische dictatuur mede ten val bracht.

Conflict kostte aan duizenden mensen het leven

Premier Abiy Ahmed, die in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor het oplossen van grensconflicten met buurland Eritrea, behoort tot de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo, die bijna 35 procent van de bevolking van meer dan 100 miljoen mensen uitmaakt.

In augustus vorig jaar ontstond ruzie tussen de regering en het TPLF over verkiezingen. Begin november werd een basis van het federale leger in Mekelle aangevallen, maar Addis Abeba kreeg de regiohoofdstad later die maand weer onder controle.

Sindsdien zijn duizenden mensen omgekomen. Ook militairen uit Eritrea die Ethiopische troepen te hulp schoten hebben veel slachtoffers gemaakt. Door het conflict dreigt volgens de VN voor 350.000 mensen hongersnood. Het merendeel van de 5,5 miljoen inwoners van Tigray heeft voedselhulp nodig.