Na vijf dagen graven in het puin van het ingestorte gebouw in Miami zijn nog altijd meer dan 150 mensen vermist. Het dodental steeg maandag naar elf. Reddingswerkers houden de hoop dat ze nog overlevenden zullen vinden, ook al is dit sinds de eerste uren na de ramp niet meer gebeurd.

Het reddingsteam bestaat uit brandweerlieden, speurhonden en zoekexperts met radar- en sonarapparatuur. Met hijskranen worden steeds voorzichtig grote stukken beton opgetild, zodat reddingswerkers dieper in de puinhopen kunnen zoeken.

Het werk wordt af en toe bemoeilijkt door regenbuien, maar de branden die de zoektocht in eerste instantie belemmerden, zijn geblust.

Een lokale brandweercommandant zei dat zijn team enkele holtes onder de brokstukken hebben gevonden, met name in de kelder en parkeergarage van het gebouw. De hoop is dat zich in dit soort ruimtes nog overlevenden bevinden.

Onderzoekers hebben de oorzaak van de instorting van het Champlain Towers South-appartementencomplex nog niet kunnen vaststellen. Experts verwachten dat het onderzoek naar de oorzaak van de instorting nog maanden kan duren.

62 Luchtbeelden tonen reddingsactie in Miami na instorten gebouw

Ingenieur waarschuwde drie jaar geleden al

Drie jaar geleden waarschuwde een ingenieur al voor "grote structurele schade" aan het gebouw. Het ging volgens een door The New York Times ingezien rapport onder meer om schade aan het betonnen fundament onder het zwembad en een overvloed aan barsten en afbrokkeling van de pilaren, balken en muren van de parkeergarage onder het dertien verdiepingen tellende complex. De schade is vermoedelijk veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan de zoute zeelucht langs de kust van Zuid-Florida.

De ingenieur, Frank Morabitoa, drong destijds bij het management van het gebouw aan op spoedige reparaties. In de nacht van woensdag op donderdag, vlak voordat de eerder geadviseerde reparaties zouden gaan plaatsvinden, stortte het appartementengebouw in.