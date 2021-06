Bij de tweede ronde van regionale en departementale verkiezingen in Frankrijk heeft de partij van president Emmanuel Macron in geen enkele regio de winst in de wacht gesleept. Het rechts-populistische Rassemblement National (RN), geleid door Marine Le Pen, slaagde er niet in om te winnen in twee regio's waar ze dacht de meeste kans te maken. Dat wijzen de eerste polls na de stembusgang van zondag uit.

In deze twee regio's ging de winst naar centrumrechtse kandidaten, die het ook in de eerste ronde van een week geleden al goed deden. Evenals de conservatieven slaagden de socialisten erin in sommige regio's te winnen.

Deze verkiezingen staan deels in het teken van de presidentsverkiezing van april volgend jaar. Macron en Le Pen staan dan vermoedelijk opnieuw tegenover elkaar als belangrijkste kandidaten, maar zondag wierp ook de centrumrechtse Xavier Bertrand zich op als presidentskandidaat na zijn overwinning in een regio in Noord-Frankrijk. Bertrand claimde een mogelijke opmars van uiterst rechts een halt te hebben toegeroepen. Hij zinspeelde erop dat hij nu ook klaar is om mee te doen aan de presidentsverkiezing.

De leider van Macrons partij La République en Marche (LREM) noemde de verwachte uitslag van de regionale verkiezingen "een teleurstelling" met het oog op het behouden van een meerderheid voor de president. Volgens een van de polls behaalde LREM in het hele land maar 7 procent van de stemmen. In sommige regio's haalde de partij vorige week niet eens de drempel van 10 procent die nodig was om mee te mogen doen aan de tweede ronde van zondag.

Analisten wijzen erop dat de resultaten van deze verkiezingen niet zomaar vertaald mogen worden naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Macrons jonge partij heeft zich nog niet kunnen wortelen in de regio en de opkomst van de regionale verkiezingen was zowel in de eerste als tweede ronde erg laag. Zondag kwam volgens een poll slechts een derde van de stemmers opdagen.