Beveiligers in Boedapest hebben zondag meerdere regenboogvlaggen in beslag genomen van fans van het Nederlands elftal, zo meldt RTL Nieuws.

Ook op sociale media wordt door fans melding gemaakt dat ze hun regenboogvlaggen moeten inleveren. De fans werden door beveiligingspersoneel meegenomen en in busjes zijn de spullen in beslag genomen. De Nederlandse fans zouden geschokt zijn door het optreden.

Met de regenboogvlaggen maken de Oranjefans duidelijk dat ze tegen de recent aangenomen antihomowetgeving in Hongarije zijn. Fans die vanaf Schiphol vertrokken, kregen op de luchthaven regenboogvlaggen en regenboogzweetbandjes uitgedeeld. Daarop staat de Hongaarse tekst 'A szerelem mindenkié', wat 'Liefde is voor iedereen' betekent.

In de Oranje-fanzone was weinig meer terug te zien van die kleuren. Een RTL Nieuws-verslaggever zegt dat het niet werd geaccepteerd. Honderden agenten houden de fans in de gaten.

Oranje speelt om 18.00 uur in de Puskás Aréna in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië.