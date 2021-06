Hongarije heeft als eerste EU-land aangekondigd in september niet naar de vierde editie van de door de Verenigde Naties (VN) georganiseerde World Conference on Racism in Durban (WCRD) te gaan, meldt the Jerusalem Post. Het land zou dit besluit hebben genomen omdat tijdens een eerdere editie van de conferentie antisemitische en tegen Israël gerichte uitlatingen zouden zijn gedaan.

"De Hongaarse regering heeft een zero tolerance-beleid tegen antisemitisme en is volledig toegewijd aan het garanderen van de veiligheid van het Joodse volk", onderbouwde de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjártó het besluit in een brief aan de Joodse mensenrechtenorganisatie het Simon Wiesenthal Center.

In december stemde Hongarije tegen een VN-resolutie om een vierde editie van de WCRD te laten plaatsvinden. Volgens the Jerusalem Post was de eerste editie van de conferentie, in 2001, een broedplaats van antisemitisme.

De Verenigde Staten boycotten in 2009 en 2011 de tweede en derde editie van WCRD. Nederland was - samen met Israël - een van de landen die hetzelfde deden.

Hongarije nam eerder deze maand een omstreden wet aan die het 'promoten' van homoseksualiteit en het veranderen van sekse verbiedt. In met name West- en Noord-Europa werd met afschuw gereageerd op de Hongaarse wet.

Meerdere landen spraken Hongarije al aan op de nieuwe wet. Namens Nederland noemde demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) de wet "onacceptabel, discriminerend en EU-onwaardig".