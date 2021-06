Meerdere Duitse journalisten zeggen zaterdag door politieagenten met wapenstokken geslagen te zijn tijdens een demonstratie in Düsseldorf. Een fotograaf van persbureau DPA zegt dat hij en in ieder geval één collega klappen hebben gekregen.

De journalisten waren aanwezig om verslag van te doen van een demonstratie tegen een wetsvoorstel om bijeenkomsten en demonstraties meer te reguleren. Met de wet zou het dragen van uniformen of kleding die lijkt op uniformen verboden worden tijdens demonstraties, om gewelddadig gedrag tegen te gaan. Tegenstanders van het wetsvoorstel zien het als een inperking van het recht om bijeenkomsten te organiseren.

Het protest was georganiseerd door linkse organisaties, later kwamen er ook groepen voetbalsupporters bij. Er waren ongeveer zesduizend mensen. Kort voordat de journalisten werden aangevallen door agenten, werd er vuurwerk afgestoken door demonstranten.

DPA-hoofdredacteur Sven Gösmann veroordeelt het geweld tegen de journalisten. "Dit is een onacceptabele aanval op de persvrijheid." Hij eist volledige opheldering van het incident van de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen.

De politie zei in een eerste reactie dat er geen gewonden waren gevallen. Later zei een politiewoordvoerster tegen Rheinische Post dat er een onderzoek is ingesteld naar de agenten die betrokken waren bij het incident.