Matt Hancock is zaterdagavond opgestapt als de Britse minister van Volksgezondheid. Hij acht zijn positie niet meer houdbaar nadat foto's waren opgedoken waarop hij een vrouwelijke adviseur, die niet tot zijn huishouden behoort, omhelst en kust. Daarmee overtrad hij de coronaregels waar hij als minister zelf verantwoordelijk voor was.

"Het laatste wat ik wil, is dat mijn privéleven de aandacht afleidt van de weg die ons uit deze crisis leidt", aldus Hancock in zijn ontslagbrief aan premier Boris Johnson.

In een video die Hancock op Twitter zette, gaat hij verder in op zijn vertrek. "Wie de regels maakt, moet zich er ook aan houden. Ik ben het verschuldigd aan alle mensen zie zo veel hebben opgeofferd tijdens deze pandemie om eerlijk toe te geven dat ik ze in de steek gelaten heb."

De krant The Sun publiceerde vrijdag foto's van de minister die zijn adviseur Gina Coladangelo kust en omhelst. Dat zou begin mei binnen zijn eigen ministerie gebeurd zijn.

Hancock als Coladangelo zijn beiden getrouwd en hebben kinderen. Ze kennen elkaar uit hun studietijd aan de University of Oxford. Ook zou hij haar zelf hebben aangesteld als topadviseur, maar het was niet bekend dat zij een affaire met elkaar hadden.

Hancock bood direct na de publicatie van de foto's al zijn excuses voor het niet naleven van de coronaregels, maar zweeg toen over de affaire zelf. De Britse oppositiepartijen hadden premier Johnson al opgeroepen om Hancock te ontslaan.