In de Amerikaanse stad Albuquerque zijn zaterdag vier mensen omgekomen nadat zij met een heteluchtballon tegen een elektriciteitskabel aanvlogen. Eén persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is de piloot van de luchtballon een van de dodelijke slachtoffers. Alle slachtoffers zijn tussen de veertig en zestig jaar oud.

De politie meldt dat de mand losraakte van de ballon bij de botsing, waarna de inzittenden enkele meters naar beneden vielen. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing veroorzaakt werd.

Als gevolg van de crash met de elektriciteitskabels heeft een deel van de bevolking in Albuquerque geen stroom. Volgens de politie gaat het om zo'n dertienduizend mensen.

Albuquerque is de grootste stad van de zuidelijke staat New-Mexico. De stad is elk jaar gastheer van het Albuquerque International Balloon Fiesta, een luchtballonevenement dat in de eerste week van oktober plaatsvindt.