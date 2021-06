In het centrum van Istanboel heeft de politie zaterdag hard ingegrepen om een verbod van de gouverneur van de Turkse stad op de jaarlijkse Pride-mars te handhaven. De optocht werd eerder deze week voor het zevende achtereenvolgende jaar verboden.

De Pride-bijeenkomst zou in strijd zijn met de 'publieke moraal', zo gaf de gouverneur donderdag te kennen. Op verschillende plaatsen in het centrum is door de oproerpolitie ingegrepen. Er zijn aanhoudingen verricht, al is nog niet bekend om hoeveel arrestaties het gaat.

De omgeving rond het centraal gelegen Taksimplein en de Istiklal-winkelstraat was eerder op zaterdag hermetisch afgesloten, waardoor veel toeristen zich in bochten moesten wringen om hun hotel te bereiken. Mensen die wilden samenkomen voor de Pride-mars, werden door de politie uiteen gedreven. Daarbij werd een fotojournalist van persbureau AFP tegen de grond gewerkt en afgevoerd.

Van een optocht was daarom geen sprake. Toch doken op verschillende plekken in het centrum van de Turkse miljoenenstad groepjes jongeren op die gehoor gaven aan de oproep van de organisatie om ondanks het verbod samen te komen. Zij werden geconfronteerd door de politie en uiteengedreven.

De zogeheten Istanboel Pride wordt sinds 2003 elk jaar gevierd met een grote optocht. In 2014 werd deze voor het laatst toegestaan. Toen waren er naar schatting 100.000 mensen op de been. De jaren erna werd de mars steeds verboden. De redenen daarvoor liepen de afgelopen jaren uiteen van zorgen om de veiligheid tot aan het risico op ordeverstoringen.

Toenemende druk op lhbti-gemeenschap

De lhbti-gemeenschap in Turkije is de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu noemde de gemeenschap afgelopen februari op Twitter "pervers". President Recep Tayyip Erdogan beschuldigde de lhbti-gemeenschap er eerder van dat ze de Turkse jeugd en de nationale waarden zouden "vergiftigen".

Vorig jaar baarde een Turkse modeketen opzien door de regenboogkleuren en eenhoorns in de ban te doen, terwijl onlinewinkels bij items met een regenboog waarschuwen dat ze alleen geschikt zijn voor achttien jaar en ouder. Ook op televisie is sprake van censuur op zaken die met de lhbti-gemeenschap geassocieerd kunnen worden. Netflix moest in 2020 op last van de regering een homoseksueel personage uit een televisieserie halen. Netflix besloot daarop de dramaserie If Only te annuleren.