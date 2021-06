In Tsjechië zijn de opruimwerkzaamheden zaterdag in volle gang na de verwoestende tornado die afgelopen donderdag vijf levens eiste. Militairen en brandweerlieden verwijderen voertuigen die waren weggeslingerd door de storm. Experts kijken ondertussen bij welke gebouwen sprake is van instortingsgevaar.

De tornado veroorzaakte donderdag een ongekende ravage in het EU-land. Dat gebeurde in een gebied dat ongeveer 500 meter breed en 26 kilometer lang is. "Ik heb de oorlog overleefd, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", zei een oudere vrouw tegen persbureau CTK.

Naast de minstens vijf dodelijke slachtoffers raakten zeker tweehonderd mensen gewond. Onder de doden bevindt zich een zwangere vrouw uit buurland Slowakije, wier ongeboren kind eveneens om het leven kwam.

De autoriteiten denken niet dat er nog mensen onder het puin liggen.

53 Dodelijke tornado laat spoor van vernieling achter in Tsjechië

16 miljoen euro voor wederopbouw

Honderden gebouwen zijn weggevaagd of liepen zware schade op. De regering zegt 16 miljoen euro uit te trekken voor de wederopbouw. Daarnaast kregen hulporganisaties in korte tijd ongeveer 6 miljoen euro aan donaties van particulieren binnen.

Premier Andrej Babis heeft al aangekondigd ook een beroep te willen doen op het solidariteitsfonds van de EU. Landen kunnen geld krijgen uit dat Europese potje na bijvoorbeeld bosbranden, aardbevingen, stormen en overstromingen.