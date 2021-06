In de Duitse stad Würzburg is geschokt gereageerd op de dodelijke steekpartij van vrijdag. Inwoners leggen bloemen neer en steken kaarsen aan op de plek waar een man om zich heen stak. Bij de aanval vielen drie doden en minstens vijf zwaargewonden, van wie er nog zeker twee in levensgevaar zijn. Het dodental kan dus nog verder oplopen.

In heel Beieren worden vlaggen halfstok gehangen, maakte premier Markus Söder van de deelstaat bekend. Hij noemde de gebeurtenissen "onvoorstelbaar en schokkend" en prees de burgers die hadden geprobeerd de dader te stoppen.

De autoriteiten tasten nog in het duister over de beweegredenen van de 24-jarige dader. Op beelden is te zien dat omstanders zich hadden bewapend met klapstoelen en probeerden de man tegen te houden.

Die kon uiteindelijk worden overmeesterd nadat de politie hem in zijn been had geschoten. Hij had eerder een behandeling ondergaan bij een psychiatrische kliniek en stond volgens de politie niet bekend als moslimextremist. Toch wordt een religieus motief niet uitgesloten.

Inwoners van de zuidelijke stad komen zaterdag naar de plek van de steekpartij om te rouwen. "Het is verschrikkelijk. Ik ben verdrietig en geschokt. Daarom ben ik gekomen", zei een vrouw. "Medeleven tonen is wel het minste wat je kan doen."

Het is niet de eerste keer dat Würzburg wordt opgeschrikt door een dergelijke aanval. Zo'n vijf jaar geleden verwondde een moslimextremist er mensen met een bijl. De terroristische groepering IS eiste toen de verantwoordelijkheid voor die aanslag op.