Van 144 ufo-meldingen die door het Amerikaanse ministerie van Defensie sinds 2004 zijn gedocumenteerd, is er maar één min of meer opgehelderd. Over de rest tasten de Amerikanen nog in het duister, schrijft de Amerikaanse inlichtingendienst vrijdag in een rapport.

Er wordt zelfs niet uitgesloten dat sommige zogenoemde ongeïdentificeerde vliegende objecten van buitenaardse afkomst zijn, maar daar is op dit moment nog geen bewijs voor gevonden.

Uit het langverwachte rapport van de inlichtingendienst over tientallen mysterieuze waarnemingen van ufo's blijkt dat de meesten tot nu toe niet konden worden verklaard. De waarnemingen "ontberen waarschijnlijk een enkele verklaring". De dienst erkent momenteel over onvoldoende informatie te beschikken "om de gedocumenteerde incidenten toe te kunnen schrijven aan specifieke verklaringen".

Niet alle ufo's werden op dezelfde manier waargenomen, meldt het rapport. "Sommige objecten leken stil te hangen terwijl er wind aanwezig was, of bewogen tegen de wind in. Ook verplaatsten sommige objecten zich abrupt of met een hoge snelheid", aldus het rapport. Dit was het geval bij zeker achttien meldingen.

72 VS geeft officieel beelden vrij van 'mysterieuze' luchtverschijnselen

Meerdere verklaringen

De schrijvers van het rapport geven vijf mogelijke verklaringen voor de waarnemingen, die veelal werden gedaan door defensiepiloten.

Een van die verklaringen is dat het gaat om rondvliegend afval, zoals ballonnen of plastic zakken. Bij slechts ´één melding konden de onderzoekers echter met zekerheid vaststellen dat er sprake was van een grote ballon.

Een tweede optie zou de samenstelling van de atmosfeer kunnen zijn. Zo zouden ijskristallen of fluctuaties in luchtvochtigheid of warmte door vliegtuigsensoren zijn waargenomen voor vliegende objecten. Een derde mogelijkheid is dat het gaat om geheime technologie van de Amerikaanse regering of bedrijven, maar dit scenario lijkt volgens bronnen binnen de inlichtingendiensten onwaarschijnlijk.

De onderzoekers wijzen ook naar China en Rusland als mogelijke verklaring voor de ufo's. Het zou volgens het rapport mogelijk zijn dat die landen experimenten uitvoeren met hypersonische technologie. Vooral deze verklaring zou voor angst hebben gezorgd binnen het Pentagon.

De laatste verklaring wordt in het rapport omschreven als 'anders'. Daar vallen alle andere mogelijke redenen voor de ongeïdentificeerde objecten onder, waaronder buitenaards leven.

Een hoge Amerikaanse functionaris, die werd gevraagd of een mogelijke verklaring buitenaards leven kon zijn, zei dat dit niet het doel van het onderzoek was: "Van de 144 meldingen waarmee we te maken hebben, hebben we geen duidelijke aanwijzingen dat er een niet-aardse verklaring voor is."

Speciale eenheid

Medewerkers van het Pentagon hebben eerder wel publiekelijk toegegeven dat er een speciale eenheid is die onderzoek doet naar mogelijke bezoekjes aan onze planeet door buitenaardse wezens. Die eenheid werd in de afgelopen jaren opgericht.

Het rapport werd opgesteld in opdracht van het Congres. De Republikeinse senator Marco Rubio speelde daarbij een belangrijke rol. "Jarenlang hebben de mannen en vrouwen die we vertrouwen om ons land te verdedigen, melding gemaakt van ontmoetingen met niet-geïdentificeerde vliegtuigen met superieure capaciteiten. En jarenlang werden hun zorgen vaak genegeerd en belachelijk gemaakt", zei Rubio. "Dit rapport is een belangrijke eerste stap in het catalogiseren van deze incidenten, maar het is slechts een eerste stap."