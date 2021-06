De Amerikaanse oud-politieagent Derek Chauvin is vrijdag veroordeeld tot 22,5 jaar celstraf vanwege het doden van George Floyd. De straf is fors lager dan de maximaal veertig jaar cel die in april tegen hem was geëist. Toch spreken Amerikaanse media van een historisch vonnis.

De 45-jarige witte politieman drukte tijdens de fatale arrestatie in mei 2020 zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van Floyd, een zwarte Amerikaan. Floyd kwam daarbij te overlijden.

Chauvin had nog geen strafblad. Daarom werd aanvankelijk rekening gehouden met een minimumcelstraf van 12,5 jaar. De rechter stelde vorige maand echter dat er verzwarende omstandigheden zijn. Zo maakte Chauvin misbruik van zijn machtspositie en waren kinderen getuige van de moord.

De verdediging van Chauvin beargumenteerde dat Floyd overleed aan een overdosis, maar die uitleg werd weerlegd door behandelend artsen, een forensisch patholoog en de autopsiearts. Zij wezen op een acuut gebrek aan lucht als doodsoorzaak.

Drie eveneens bij de gewelddadige arrestatie betrokken agenten staan volgend jaar maart terecht voor medeplichtigheid.

Chauvin condoleerde familie Floyd

Kort voordat Chauvin het vonnis hoorde, sprak hij voor het eerst tegen de in de rechtbank aanwezige familie van Floyd. Hij zei weinig: "Vanwege de juridische aspecten kan ik nog geen volledige formele verklaring geven, maar in het kort wil ik mijn condoleances uitspreken aan de familie Floyd."

Carolyn Pawlenty, de moeder van Chauvin, was vrijdag in de rechtszaal aanwezig. "Mijn zoon is een goede man. Wat er is gebeurd valt hem iedere dag opnieuw zwaar", citeert BBC News haar. Pawlenty richtte zich ook nog tot haar zoon: "Ik heb nooit aan je onschuld getwijfeld en zal er nooit aan twijfelen."

Voordat de rechter in Minneapolis zijn vonnis velde, mocht ook de familie van Floyd wat zeggen. Zijn dochter zei in een videoboodschap dat ze haar vader mist. Broers van Floyd vroegen om de maximumstraf. Een van hem bestempelde de dood van George als een executie.

Lastig te vertalen vonnis

Officieel werd Chauvin schuldig bevonden aan drie zaken: zogeheten second-degree murder, third-degree murder en doodslag. De eerste twee vergrijpen kunnen niet direct vertaald worden naar een Nederlands vergrijp. Zo zit in second-degree murder een element van voorbedachten rade, waardoor een Nederlandse invulling van het begrip 'doodslag' mank gaat. Third-degree murder is vergelijkbaar met doodslag door nalatigheid.

Beelden van de arrestatie maakten veel los. In de Verenigde Staten en talloze andere landen werden enorme protestacties tegen racisme en politiegeweld opgezet door de Black Lives Matter-beweging.