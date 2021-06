Bij een steekpartij in het Zuid-Duitse Würzburg zijn vrijdag drie mensen om het leven gekomen, meldt de lokale politie. Volgens Duitse media vielen daarnaast vijftien gewonden. De politie noemt zelf geen exact aantal, maar laat weten dat een deel van de slachtoffers zwaargewond is.

Een 24-jarige man uit Würzburg begon in het centrum van de stad op mensen in te steken. Agenten wisten het gevaar te neutraliseren door hem in zijn been te schieten. "Hij is buiten levensgevaar", aldus de politie.

Voordat agenten ter plaatse waren, probeerden meerdere omstanders hem te overmeesteren, blijkt uit beelden op sociale media. Volgens de Duitse politie zijn er geen signalen dat er een tweede dader bij de steekpartij betrokken is.

Het motief van de dader is nog niet bekend. Mogelijk had hij zware psychische problemen, aldus Duitse media. Een deel van het centrum was geruime tijd afgegrendeld. Politievoertuigen en ambulances rukten massaal uit.