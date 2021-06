Ga je binnenkort met de auto op vakantie en reis je door verschillende landen? In elk Europees land gelden andere (in)reisbeperkingen, omdat niet alle landen in hetzelfde tempo de coronamaatregelen loslaten. NU.nl zet een aantal zaken op een rij waarmee je rekening mee moet houden in West- en Zuidwest-Europa.

Allereerst is het verstandig om het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) aan te maken, dat vanaf 1 juli via de CoronaCheck-app beschikbaar is. Zodra de QR-code gescand wordt, is informatie over bijvoorbeeld een negatieve testuitslag of een volledige vaccinatie zichtbaar. Dit maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de maatregelen van de doorreislanden of die van het vakantieland zelf.

Mensen die op pad willen gaan, kunnen zich gratis laten testen. Vanaf 30 juni kunnen ze een testafspraak inplannen. De GGD kan 35.000 reizigers per dag testen.

Door het coronacertificaat gelden per 1 juli veel vergelijkbare inreisbeperkingen in EU-landen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken legt echter uit dat reisadviezen een nationale kwestie blijven. Landen kunnen zelf bepalen hoe dat reisadvies tot stand komt. Het kan dus zo zijn dat de regels om een land binnen te komen ook na 1 juli per land blijven verschillen.

Enkele regels waar je op moet letten: Als je op doorreis bent, komt de registratie-, test- of quarantaineverplichting in Duitsland, België en Oostenrijk te vervallen.

Ben je volledig gevaccineerd of in het bezit van een negatieve testuitslag, dan kun je door België, Frankrijk, Italië en Spanje reizen.

Hoe oud de negatieve testuitslag mag zijn, verschilt per land

Zwitserland versoepelt zaterdag de inreisbeperkingen. Tot die tijd geldt een test-, registratie- en quarantaineverplichting voor niet-gevaccineerden.

Geen verplichtingen voor doorreis via Duitsland, België en Oostenrijk

Duitsland, België en Oostenrijk houden al rekening met reizigers die op weg zijn naar een ander land. In België en Oostenrijk hoef je je niet te registreren of een testbewijs te overhandigen, in Duitsland vervalt ook de quarantaineplicht.

De Duitse maatregelen gelden ook niet meer voor Nederlanders uit de provincies Friesland, Groningen en Zeeland, aangezien deze provincies sinds 20 juni niet langer als risicogebied worden aangemerkt. Bij een langer verblijf in Duitsland moet je je online registreren en na aankomst in quarantaine. Die regel geldt niet voor gevaccineerden en de quarantaine kan worden beëindigd na overhandiging van een negatieve uitslag van een PCR- of antigeensneltest.

België geeft reizigers uit zogeheten rode zones - zoals Nederland - 48 uur om het land te verlaten als zij met de auto arriveren. Anders moet een negatieve testuitslag van niet ouder dan 72 uur overhandigd worden.

Oostenrijk verplicht reizigers op doorreis om in één keer naar de eindbestemming te rijden. Daarbij zijn korte pauzes - bijvoorbeeld bij een tankstation - toegestaan. Er kunnen steekproefsgewijs controles plaatsvinden, waarbij gevraagd kan worden om bewijs dat je onderweg bent naar een ander land. Bij een onverhoopt langer verblijf gelden dezelfde regels als in Duitsland.

Niet geprikt? Vanaf zaterdag hoef je niet meer om Zwitserland te rijden

Nederlandse reizigers die niet gevaccineerd zijn én niet recent COVID-19 hebben gehad, kunnen Zwitserland tot zaterdag het beste ontlopen. Dan vervallen de registratie-, test- en quarantaineverplichting voor ongevaccineerde autoreizigers uit risicolanden. Nederland wordt momenteel nog door de Zwitsers bestempeld als risicogebied.

Vanaf zaterdag versoepelt Zwitserland de inreisbeperkingen. Reizigers van binnen het Schengengebied hoeven dan niet meer in quarantaine en alleen voor vliegtuigreizigers blijft een testverplichting gelden.

Reizigers kunnen tot zaterdag blijven omrijden via Frankrijk. Daar is het voor gevaccineerden eenvoudig om naar, in en door het land te reizen, mits ze al minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn. Inreizen kan echter ook met een negatieve uitslag van een PCR- of antigeentest. De testuitslag mag niet ouder zijn dan drie dagen. In Italië gelden dezelfde regels, maar mag de uitslag niet ouder zijn dan 48 uur.