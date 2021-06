Een zeer zware storm heeft donderdag in het zuidwesten van Tsjechië voor enorme schade gezorgd. In de zuidelijke regio Zuid-Moravië bij de grens met Slowakije en Oostenrijk ontstond een tornado waarbij zeker tweehonderd mensen gewond raakten en minstens vijf mensen omkwamen, melden Tsjechische media.

Door extreme hagelbuien en zware windstoten vielen bomen op huizen en auto's, en raakten verschillende gebouwen beschadigd. Ook ontstonden brandjes als gevolg van de schade.

In Hodonín werd onder meer een bus omvergeworpen en een verzorgingstehuis verwoest. Volgens de brandweer kunnen er nog mensen onder het puin liggen.

Inwoners zeggen dat de storm ruim een kwartier duurde. De locoburgemeester van het nabijgelegen Hrusky meldt dat de helft van zijn dorp door de storm met de grond is gelijk gemaakt. "Er werden auto's tegen huizen gesmeten en de kerk heeft geen dak meer", zegt hij tegen de Tsjechische televisie.

Het bereiken van het rampgebied wordt bemoeilijkt door tientallen hoogspanningskabels die door het noodweer op de snelweg zijn terechtgekomen, zegt de Tsjechische minister van Verkeer. Als gevolg hiervan viel ook de stroom in tienduizenden huishoudens uit.

Een woordvoerder van de brandweer van de regio Zuid-Moravië zegt dat er veel telefoontjes van bezorgde burgers binnenkomen, maar dat er prioriteit wordt gegeven aan levensbedreigende situaties.

53 Bekijk hier beelden van de dodelijke tornado in Tsjechië

Regio werd getroffen door supercel

De Tsjechische regio bij het drielandenpunt met Slowakije en Oostenrijk werd volgens Weerplaza getroffen door een supercel, een extreem zware onweersbui die langere tijd kan aanhouden. Ook de zware storm die afgelopen vrijdag delen van Nederland trof was veroorzaakt door supercellen.

Het gaat volgens de Tsjechische autoriteiten om een van de zwaarste tornado's ooit in het land. Een Tsjechische meteoroloog zei donderdag dat de wervelwind een kracht van F3 tot F4 had op de schaal van Fujita, wat inhoudt dat de wind een snelheid bereikte van tussen de 220 en 320 kilometer per uur. Als dat klopt, dan gaat het om een van de zwaarste tornado's in Europa in jaren.

Het Oostenrijkse Rode Kruis en hulpdiensten uit buurland Slowakije zijn naar Tsjechië gekomen om te helpen.